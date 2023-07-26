來勢洶洶的中颱「杜蘇芮」目前位於鵝鑾鼻南方海面，以每小時13轉19公里速度向北北西進行，由於強風暴雨影響甚鉅，各縣市紛紛發布停班停課，不過颱風威脅尚未遠去，又有新颱風即將形成。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平上的新颱風「卡努」預計下周初抵達沖繩附近，是杜蘇芮後的下一個觀戰重點。

台灣颱風論壇指出，「新颱風『卡努』即將形成了！」，預計下周初到沖繩附近，由於5日後的氣象預報誤差範圍很大，未來是否會到台灣仍待觀測，台灣颱風論壇說明，歐美模式分析卡努暫時都是往華東跑，「但大家應該不會忘記才剛被模式耍一輪吧」。

台灣颱風論壇分享準卡努颱風的未來動向。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

從台灣颱風論壇分享的照片可以發現，依據目前模擬模式，準卡努颱風的動向，將一路往西北方向進行，直到31日抵達台灣東部海面。

對此，許多網友紛紛回應，「不期不待，沒有傷害」、「卡努算是強中弱」、「北部的朋友，不要放棄希望！」、「卡努這個名字感覺很沒颱風感」、「又有機會再放假」、「下一位參賽著已就位」、「這個颱風會擦身台北，輪到台北放假了」。