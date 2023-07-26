氣象局分析颱風天氣狀況。（中時新聞網YouTube）

中颱杜蘇芮帶來強烈雨勢，目前高雄5行政區也宣布下午6時停止上班上課，花蓮縣、台東縣今晚18時至明天全天停班停課，金門縣明天下午停班停課，金門縣宣布明天下午停班停課。氣象局分析，明天最重要的就是南部、澎湖，預計下午至入夜南部風雨最大。

氣象局預測明天降雨狀況。（氣象局提供）

氣象局預報員劉宇其指出，從今晚至明天，預計台東、恆春強風豪雨持續不斷，宜蘭、花蓮仍是豪雨不斷，有局部大豪雨發生可能，北部、馬祖雖不在颱風範圍，仍有強陣風。

氣象局模擬明天風力狀況。（氣象局提供）

劉宇其指出，南部、澎湖明天白天起風雨顯著增強，「預計下午到入夜會是南部風雨最大的時候，澎湖從（明）晚間到28日清晨也是風力最大的時候」，颱風在明天深夜逐漸接近金門，甚至有可能周五清晨從金門附近登陸大陸，此時金門風雨強勁，而中部地區則是相對影響較小。

氣象局說明，周四、周五颱風及其外圍環流影響，風雨將由東往西增加，各地屬於有陣雨的天氣，周四各地都有大雨或豪雨發生的機率，尤其東部、東南部地區及南部山區有大豪雨發生的機率；周五颱風漸遠離，風雨稍趨緩，空檔逐漸增加，中南部地區仍有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。