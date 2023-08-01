今天受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸及北部地區轉為陰短暫陣雨天氣。氣象專家指出，卡努的預測路徑大方向大致明朗，周四、五來到台灣東北方海面後，將開始打轉、往東北方大迴轉，暴風圈很接近東北角陸地，有機會發布海上颱風警報，「北部地區的陸上颱風警報機率也不能排除」，北台灣、宜蘭今天開始應做好防颱措施。

氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，受到卡努颱風外圍環流影響，大台北一早就開始下雨，北部民眾要有心理準備，這周天氣都受颱風外圍環流影響，有一陣陣間歇性風雨，周四、五（3、4日）隨著颱風靠近，風雨會更明顯。

中南部今明兩天還是以山區午後雷陣雨的天氣型態為主，周四起颱風接近、引進西南風，將轉變為大範圍有雨的天氣，持續到周末。

粉專表示，卡努的預測路徑雖然還在調整，但大方向大致明朗，周四、五來到台灣東北方海面後，將開始打轉、往東北方偏折，直接影響台灣的機會低；依照氣象局最新路徑預測，有機會發布海上颱風警報，北部地區的陸上颱風警報機率也不能排除。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，卡努體型蠻魁梧，暴風圈很靠近東北角陸地，如果高壓太強、減弱速度慢，卡努西折的角度會更明顯，滯留的位置就會更靠近台灣，今天起北台灣、宜蘭應準備簡單的防颱措施。