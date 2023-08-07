近日中菲仁愛礁主權爭端再度升溫，甚至上演兩國海警對峙場面。中國海警局今日發出聲明表示，敦促菲律賓拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁原狀；中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權。

針對菲律賓海岸警衛隊和武裝部隊稱，中國海警8月5日在南沙仁愛礁海域對菲方向仁愛礁坐灘軍艦運送輪換人員和補給物資的船隻進行攔阻並使用水炮攻擊，違反國際法，中國海警微信公眾號今日發出「答記者問」發文表達立場。

中國海警局稱，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分。1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法坐灘，中方當即提出嚴正交涉。菲方多次明確承諾拖走坐灘軍艦，但24年過去，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領。菲方此舉嚴重侵犯中方主權，違背自身承諾，違反國際法和中國與東協國家簽署的《南海各方行為宣言》。

中國海警局表示，中方敦促菲律賓從仁愛礁拖走坐灘軍艦，恢復仁愛礁的原狀。同時，從人道主義出發，對菲方向坐灘軍艦運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。但一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦。中方多次通過外交管道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。

中國海警局強調，最近，獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種管道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向坐灘軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法坐灘軍艦運送用於維修加固的建築物資。中國海警船依法予以攔阻，並採取警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

中國海警局表明，中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的。中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。