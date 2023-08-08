大陸央視新聞用戶端報導，中國外交部發言人8日就菲律賓外交部發表關於仁愛礁問題的聲明「答記者問」，再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦。

有記者提問：8月7日，菲律賓外交部發表聲明稱，中國海警8月5日在南沙仁愛礁海域對菲方向仁愛礁「坐灘」軍艦執行例行補給任務的補給船和海警船進行攔阻並使用水炮攻擊，違反《聯合國海洋法公約》和南海仲裁案裁決，侵犯菲主權權利和管轄權。請問中方對此有何評論？

中國外交部發言人答覆：關於近日菲律賓向中國南沙群島仁愛礁非法運送建築物資並引發海上事態的情況，中國海警局新聞發言人已作了詳細介紹。中國外交部已向菲方提出嚴正交涉。

發言人強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領。菲方行為嚴重違反國際法和中國與東協國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

發言人稱，南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。這一立場是明確的、堅定的，是維護國際法治的正當舉措。

發言人指出，一段時間以來，中方通過外交管道多次同菲方就仁愛礁問題進行溝通，明確要求菲方不得向非法「坐灘」軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提議雙方儘快商談管控仁愛礁局勢的措施。但菲方無視中方的善意和誠意，執意向仁愛礁「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資，這是此次事態的起因。中國海警依法採取措施維護中方主權和海洋權益，現場操作專業、克制，無可非議。

發言人指出，菲律賓是中國重要的海上鄰國，中菲雙方曾就管控海上爭議達成重要共識。中方願繼續通過對話協商與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。

報導稱8月7日，大陸外交部與海警局發言人已分別就仁愛礁問題答記者問，敦促菲律賓拖走「坐灘」軍艦恢復仁愛礁原狀。

中國外交部發言人還表示，一段時間以來，美國慫恿、支持菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦，甚至派軍機軍艦在海上配合支持菲方，並動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中方。美方這一做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，其圖謀是註定不能得逞的。

8月5日，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法「坐灘」軍艦運送用於維修加固的建築物資。中國海警局發言人表示，中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

中方在仁愛礁問題上的立場是明確的、堅定的。中方將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權，同時再次呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。