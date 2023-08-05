哥倫比亞政府和反政府武裝臨時停火，中方堅定支持哥方和平進程。（大陸外交部）

大陸外交部網站5日消息，中國大陸外交部發言人就南美洲哥倫比亞政府和反政府武裝臨時停火協定生效發布答記者問，強調中方堅定支持哥方和平進程。

記者問：近日，哥倫比亞政府和「哥倫比亞民族解放軍」宣佈在全國範圍內實施為期180天的臨時停火協議，中方對此有何評論？

中國大陸外交部發言人答：實現全面和平是哥倫比亞人民的共同願望，也有利於拉美地區穩定和發展，得到國際社會廣泛支援。

中方堅定支持哥倫比亞和平進程，讚賞各方為推動和平所作努力。希望各方繼續凝聚和平共識，為哥倫比亞早日實現持久和平、穩定與可持續發展發揮積極作用。

新華社報導，哥倫比亞和平進程取得重要突破，哥國政府與主要反政府武裝組織「哥倫比亞民族解放軍」為期6個月的停火協議於3日開始生效。

哥政府與「哥倫比亞民族解放軍」當天在首都波哥大舉行停火協議簽署大會。根據協定，從2023年8月3日至2024年1月29日，雙方暫停武力攻擊、情報蒐集等行為。協議還包括確保參與和平談判人員安全、建立監督協議執行機構以及建立高效溝通機制等。

哥倫比亞總統佩特羅在大會上說，該協議具有歷史性意義。曾經發動戰爭的人已經離世，繼承戰爭的人有責任盡快結束它。

「哥倫比亞民族解放軍」幾位主要領導人參加簽署大會。首席代表巴勃羅呼籲所有武裝組織成員抓住歷史機遇，與政府同舟共濟，實現國家真正和平。

半個世紀以來，「哥倫比亞民族解放軍」一直與政府軍處於交戰狀態。2017年2月，哥政府與「哥倫比亞民族解放軍」在厄瓜多首都基多正式開始和平談判。2023年5月2日至6月9日，雙方在古巴首都哈瓦那舉行第三輪和談，雙方達成臨時停火協議，並尋求在2025年5月前徹底結束戰爭。