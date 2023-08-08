參選2024總統的賴清德昨天接受媒體專訪，他今晚在臉書分享訪談的重點，強調這是一場決定台灣前途的選舉、台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他也會延續蔡英文總統的四個堅持，並以「四大支柱」維持台海現狀，不會讓戰爭發生，他也相信，「我是2024最好的總統人選」。

賴清德指出，昨天他接受《鄭知道了》節目專訪，與大家分享他對台灣的盼望，以及想帶領台灣前往的方向。整整兩個小時的內容，他直接幫大家抓重點。

他說，首先，這是一場決定台灣前途的選舉，這場選舉將會決定台灣的前途、民主的延續性，並深刻影響印太和平穩定。「我的使命就是要守護台灣、促進民主和平與繁榮，讓台灣成為民主世界稱羨的國家，也讓台灣成為民主世界的 MVP」。

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​其次，賴清德表示，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣人民擁有這塊土地、主權，我們都是建設國家、發展經濟、造福人民，進而共同守護台灣的人！

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而他也會延續蔡英文總統的四個堅持，並以四大支柱讓台海永續和平、國家繁榮。為了增進兩岸人民的福祉，只要維持對等與尊嚴，我們都樂意與中國交流、合作，謀求和平發展。

賴清德認為，​戰爭沒有贏家，和平無價，而和平要靠實力，台灣要增強自身國防力量，與民主陣營站在一起，發揮威懾的力量。沒有主權的和平，不是真和平，有主權的和平，才是真正的和平，「我不會讓戰爭發生，我會竭盡我所能，維持台海的和平跟穩定」。

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他說自己棄醫從政，歷練國代、立委、市長、行政院長到現在的副總統，每個階段都不畏艱難，完成挑戰，也擘劃出國家願景藍圖。2024的這一票，要看政黨執政成績、候選人的歷練，還有他的願景方向與藍圖，「我相信，我是最好的人選」。

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​外界質疑2020總統大選蔡賴相爭，兩人是否仍有心結？他強調，他和蔡英文總統是一個團隊、合作無間，今年，也會再一次一起贏得總統大選，同時，提出民主大聯盟，連結台灣最大的民主的力量，爭取國會過半！