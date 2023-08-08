副總統兼民進黨總統參選人賴清德今（7日）接受電視專訪播出時表示，他會延續總統蔡英文相同的道路，推動國家希望工程、壯大台灣，打造民主和平的台灣，創新繁榮，公益永續台灣。至於被藍營貼上「台獨金孫」標籤是否接受？賴清德直言「不能接受」，並強調「只有政治金童，沒有台獨金孫。」

在本周六（12日）率團出訪巴拉圭及父親節前夕，賴清德接受三立新聞《鄭知道了》的專訪。主持人鄭弘儀詢問，賴清德是「台獨的務實工作者」，很多人為他貼上「台獨金孫」標籤，能否接受？賴清德表示，「當然不接受，也沒有這個事實」，因為在台灣的政治上，只有政治金童，沒有台獨金孫這個事情。

他說，在任行政院長期間，藍委質詢曾提問兩岸問題，他回應自己是「務實的台獨工作者」，所謂務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬；所謂工作者就是守護台灣，建設國家，促進台灣的民主、和平跟繁榮，這就是他的使命。

賴清德說，在印太情勢緊張之際，自己的使命就是維護區域和平穩定，必須要延續總統蔡英文的「四個堅持」，而他也提出「四大支柱」，包括提高國防力量、在外交上跟民主國家肩並肩站在一起、在經濟安全投資下一世代創新壯大科技產業，及維持對等跟尊嚴的立場，增進兩岸人民的福祉。

賴清德強調，台灣不屬於中華人民共和國一部分，它的國名是中華民國，如果要改國名，按照民進黨「台灣前途決議文」，就是台灣人決定，而該決議文基本也接受國名就是中華民國，基本內容即指台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，對於未來前途只有2,300萬人可以決定。

針對藍營說，若民進黨當選「青年上戰場、兩岸兵凶戰危」，賴清德說：這禁不起檢驗，民進黨未執政前，兩岸就曾經有戰爭，民進黨二任總統已16年，對中國一再釋出善意。他說，和平要靠實力，戰爭並無贏家，要能不戰而屈人之兵。在野黨說和平靠對話，但賴清德認為，沒有主權的和平不是真和平，就像港澳一樣，有主權的和平才是真和平。