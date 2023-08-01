颱風「卡努」襲沖繩，沖繩本島入夜前已有強風大雨。

今年第6號颱風「卡努」（Khanun）周二（1日）逼近日本南部沖繩縣，幾乎權縣各島均將陸續壟罩於暴風圈之中，傍晚入夜之際沖繩本島各處已現強風驟雨，岸邊大浪洶湧，部分地區停電。日本氣象廳警告沖繩居民不僅要提防滔天巨浪與大潮，還要小心土石流與低窪地區淹水等災害，超市貨架周一已空空如也，對於颱風習以為常的沖繩居民對於強勁風速也很害怕。

綜合日本放送協會（NHK）、路透社報導，日本氣象廳說明，當地時間周二下午8時（台灣時間下午7時），卡努中心位於那霸市東南方約110公里處海面，以每小時15公里的速度朝西北西緩慢移動，中心最大風速每秒50公尺、瞬間最大風速70公尺。朝日電視台報導，沖繩本島、久米島預估出現每秒60公尺以上的強風，換算時速超過200公里，與新幹線車速差不多，卡車等大型車輛恐遭吹翻，電線杆、行道樹可能會吹倒。全縣周三到周四均有風雨，風雨預計周三開始減弱。

至周二傍晚6時，沖繩本島已將近2萬戶停電。沖繩正值旅遊旺季，朝日電視台報導，那霸機場已經關閉，所有航班均已取消，大約900個班次。沖繩縣首府那霸市居民至少已2萬人疏散至安全地帶避災。日本TBS電視台報導，沖繩縣已對至少31萬5600人發出避難指示。縣內多種交通工具周二均已停運，周三視風雨情況在網路發布營運訊息。

許多日本網友在社群平台分享沖繩當地颱風來襲的景象；有人偶然間拍到超市停電的瞬間；入夜後有公寓住宅陷入黑暗，有居民稱「10年來首次遇到停電」，也有人擔心長時間無電可用會中暑，商家憂慮食材腐壞；商店街屋頂吹破、空無一人。那霸市中心熱鬧的大街國際通，商家幾乎全都拉下鐵門。

有不少網友描述「嗚嗚」風聲駭人，入夜後風勢明顯增強，有居民放在屋外的洗衣機上蓋被風颳到破成兩半，「房屋也搖晃」。當地有超市業者白天已宣布臨時營業。

部分氣象專家對於卡努颱風未來路徑仍保留不確定性，有可能朝中國華東一帶前進。NHK氣象預報則研判颱風可能朝東轉向，日本九州等區域不能掉以輕心。NHK報導，預估至周三（2日）正午為止累計雨量可達180毫米，沖繩本島許多地區至周三下午6時為止的24小時降雨量預估可達200毫米。