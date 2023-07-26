中颱杜蘇芮暴風圈今天下午將接觸恆春半島陸地，今晚到明天風雨最明顯，花蓮縣已率先宣布玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉今下午起停班停課，明天花蓮、台東、屏東、宜蘭及金門也可能達颱風假標準。台灣已4年沒有任何颱風登陸，更別說放颱風假，一名網友就期待表示，颱風假值班可領4千元加班費，包含午餐，而且不用做什麼事情，「大家願意去嗎？」一票人都點頭「肯定去啊！」

一名網友在批踢踢發文指出，如果颱風天去值班的話，加班費一天4000元，公司還提供午餐，車子可以停地下室，「然後在辦公室耍廢等回家，因為老闆也不會來」，缺點就是沒辦法放假，早上7點就要起床。他好奇詢問網友「願意加班嗎？還是大家都不缺錢了？」

這篇發文引起許多討論，大家紛紛留言「去啊」、「辦公室耍廢幹嘛不去」、「去，反正公司冷氣可以開到爽」、「當然去啊！反正也是在公司爽」、「沒做事一定要去」、「坐計程車去都划算」。

有網友質疑「怪了，沒事做叫你去加班幹嘛」、「不就一天薪水，不去」；另外風雨也是網友考量的重點，「萬一地下室淹水呢」、「台中上班我就去，花東上班的話寧可待在家。」