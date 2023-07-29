今年第6號颱風卡努越來越靠近台灣，預估最快下周一（7/31）會發展成中度颱風，下周二、下周三（8/1、8/2）離台灣最近，外圍環流將對北部、東部帶來風雨，許多人關心是否有颱風假的可能，氣象局稍早回應，「機率相對較低」。

氣象局指出，輕颱卡努目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1530公里海面上，以每小時16公里速度朝北北西進行，最快下周一靠近琉球群島附近海域時，會升格成中度颱風。

氣象局預報員曾昭誠說，屆時轉向角度會是影響台灣程度的關鍵，下周二、周三通過台灣北方海面，離台灣距離最近，登陸的機率非常低。至於許多人關心是否有機會可以放颱風假？根據《三立新聞網》報導指出，氣象局回應，「目前預測來看，機率相對較低」。

另外，臉書粉專《觀氣象看天氣》也發文示警，直說「卡努颱風也是一隻大貨」，雖然預測會從台灣北方較遠的海面通過，對台灣陸地影響輕微，但因環流很大，下周一開始，北部、東部風浪逐漸增強，若卡努路徑再偏南，對北部影響加劇，引進的西南風也會更強。