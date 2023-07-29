今年第6號颱風卡努步步進逼，專家預估，雖然發展成強颱的機率不高，但環流廣泛、整合速度又慢，可以確定是體型偏大的颱風，下周一（7/31）是觀測其和台灣距離的關鍵時刻，下周三（8/2）受到外圍環流影響，全台有雨，尤其北部沿海及馬祖距離颱風核心近，「會很有颱風天的感覺」。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》的創辦人陳柏宏今日下午分享颱風卡努最新動態，預估下周一是觀測其和台灣距離的關鍵時刻，卡努到太平洋高壓邊緣後，將轉西前進，高壓強度影響其路徑。若高壓強，將大角度轉西，下周三經過台灣北部海面或東海；反之高壓越弱，則離台灣越遠。陳柏宏強調，颱風路徑仍有變數，仍無法排除更靠近台灣的機率。

陳柏宏表示，受到西南季風及跨赤道水氣影響，卡努颱風環流廣泛、整合速度慢，預估可達中度颱風的中段班，「體型偏大」，不過考量到移動速度快等因素，增強程度有限，成為強颱的機率較低。

至於未來一周卡努對台灣的影響如何？陳柏宏說，下周二外圍環流陸續報到，北部、宜蘭容易下雨，其餘地區多雲到晴、午後雷陣雨；下周三颱風位於東海或北部海面，全台灣容易下雨，尤其西部有持續性大雨、伴隨強陣風，北部沿海及馬祖距離颱風核心近，「會很有颱風天的感覺」。

預估下周四到周日，颱風登陸大陸，並帶動西南風增強，中、南部容易下雨，恐怕出現持續性大雨，是否達到西南氣流，還需持續觀查。陳柏宏特別提醒，由於颱風範圍廣大，就算暴風圈沒有觸陸，北部、中部還是會相當有感，尤其沿海地區、馬祖要特別做好防範。