卡努颱風外圍環流為台灣進水不少，根據經濟部水利署最新統計，卡努這幾天總計可全台水庫帶來「破億」水量，初估約有1億4080萬噸。更可貴的是，昨晚起降雨集中阿里山集水區上游，讓全台總進水中的3成6比例流入最缺水的曾文水庫，預估今晚曾文水位就可回升到3成以上。

水利署推估這波卡努水庫入流量，可達1.4億噸，不同於先前以北部受益為主，這兩天降雨轉以中南部為主。最大受益者竟然是先前很缺水的曾文（含烏山頭）水庫，總計入流5100萬噸，占整體水庫蓄水量達36％。

其次是日月潭（含霧社）水庫3700萬噸，第三名回到北部石門水庫，入流1780萬噸，其餘為幾十到幾百萬噸。

對此結果，水利署副署長王藝峰稱道：「符合我們預期」。昨天晚上颱風外圍環流為中部帶來集中降雨，像是南投、阿里山等，而後者又是濁水溪、曾文溪、高屏溪的最上游集水區，因此曾文水庫就有很大入流量。

截至傍晚曾文水庫蓄水率已到28％，王藝峰看好稍晚就可以突破3成，此波卡努對曾文水情確實有助益。後續因南海水溫仍高，有機會透過西南風把雲系帶上來，如此中南部水庫還有入帳機會。