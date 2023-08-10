對近日南部半夜到白天下大雷雨現象，氣象粉專「台灣颱風論壇」貼出秒懂圖解釋。(圖／台灣颱風論壇)

西南風狂吹，連日來南部地區都在凌晨開始降下大雷雨，間歇性強降雨一直持續到中午，讓當地人半夜被雷聲嚇醒，或是上班淋成落湯雞，苦不堪言。究竟為何這段期間，南部總是在半夜到中午下大雨，氣象粉專「台灣颱風論壇」用一張圖讓網友秒懂。

「台灣颱風論壇」執行長陳柏宏解釋，此種現象叫「海陸風輻合降雨」，好發在西南風盛行的夏季，其中又以西南沿海地區最容易出現。中午到傍晚時期，白天陸地升溫快，地面高溫加熱上方空氣，暖空氣上飄，形成上升氣流，此時海面上空氣吹進陸地遞補，形成海風，帶有水氣，熱力作用下，午後山區就容易發展對流雲系，也就是「西北雨」。

晚上到凌晨期間，陸地降溫快，海面降溫慢，變成陸地空氣填補海面暖空氣上升後的缺，形成陸風，與西南風在沿海交會輻合，發展對流雲系，若西南風較強，雲系就會往陸地延伸。

最後則是清晨到上午，陸風與西南風交會來到成熟階段，沿海地區出現雨勢，到了白天，陸地再次快速升溫，陸風逐漸減弱並轉為海風輻合的情況跟著減弱，因此降雨減少甚至停止，不少民眾出門上班，就會發現馬路、交通工具都是濕的，是夏季特有的天氣型態。