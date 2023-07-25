台灣「行人地獄」惡名昭彰，交通安全問題屢屢躍上媒體版面。一位男子好奇，近年來各地開始拆除天橋，「如果天橋又再全部蓋起來會不會比較好一點？」，認為這樣既能保護行人也不會造成交通困擾。不過有內行人分享，當初之所以拆天橋，就是為了爬不動的老人家、孕婦、寶寶推車、身障朋友等用路人。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，當初設立天橋的目的，就是因為車多、行人很難過馬路而設立，「近幾年拆除一堆天橋，目的又是什麼？美化市容嗎？如果天橋又再全部蓋起來會不會比較好一點？因應現在的另一種選擇方式，保護行人，也不會造成交通困擾…」。

對此，許多人紛紛回應，「20年前老人不多，走天橋很方便，20年後老人多了爬不動，所以沒人上橋了」、「裝個電梯天橋吧！然後天橋裝ETC，每輛車經過扣一元，作為天橋維護經費」、「80%台灣人都患了多走5步就會死的民族病…你看看停車就懂了…80%台灣人…寧可停店家門口紅線，不願停10公尺前停車格」；有內行人則說明，「當初拆就是為了用路人，老人家爬不動、孕婦、寶寶推車、身障朋友而拆的，我前幾天才去查過」。

事實上，台北市新工處去年對於拆除世貿天橋就曾說明，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時不便性，加上天橋樓梯及橋柱占不少行人通行空間，容易產生視線死角，經評估後決定拆除。