台北市今年1月至6月A1交通事故死亡人數增加最多，且多為高齡長者。而在北市警方加強取締後，今年7月的死亡人數大幅縮減，市長蔣萬安在28日交通會報中做出3點裁示：相關單位在提出做法後就要持續拿出成效；針對高齡長者發生事故的路段加強取締，並且會同交通局強化改善號誌與路型規畫；並且針對行人肇事的原因加強執法與宣導。

北市交通大隊在交通會報中說明，台北市今年1月到6月因為A1交通事故的死亡人數為43人，較去年同期增加17人，雖然總數仍是6都中最少的，但增加人數是6都最多。交大分析，43人中有過半數的25人是屬於65歲以上的長者，其中又有16名死亡者是屬於行人範疇。

交大進一步說明，高齡行人計16人，其中14人自身有違規行為，比例高達87.5％。多數高齡年長者對交通法規守法觀念較為薄弱，又因身體能力退化，警覺性低且不耐行走，屬高風險防制對象。

交大表示，按照往年的經驗，下半年為機車事故高峰期，尤其7、8月暑期年輕機車族群常騎乘機車結伴出遊，因此市警局也訂定「112年第3季加強高風險對象（高齡年長者、行人及年輕機車族群）交通事故防制計畫」，希望降低事故發生率。

交大也強調，從7月起各分局都開始強化執法，取締汽、機車不停讓行人件數有1894件，較去年同期增加44％；行人違規件數為2362件，較去年同期增加10.6％；車輛違規行駛人行道的件數則為3384件，增加幅度為去年的131.1％；增加幅度最多的則是移動式測速照相件數，一共6562件比去年同期增加了159％。

蔣萬安也在交大報告後表示，雖然7月的死亡人數相較之前有比較好，但累積數量比起往年同期仍舊偏高，因此要求相關單位要將「高齡者發生A1事故數量下降」列為首要目標。蔣萬安強調，提出做法就要拿出成效，且要持續並且做得更好。

蔣萬安說，警察局與交通局要相互合作，分析較容易發生事故的時間以及地點，除了加派警力外，也要分析哪些路段是容易發生高齡長者的事故，或者分析事故的種類，必要時用各種方式，讓該路段不能再發生死亡事故。