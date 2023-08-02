中颱卡努來勢洶洶，根據氣象預報顯示，北北基3縣市都會達到停班停課標準。台北市長蔣萬安今(2日)晚間也在臉書發文，「放心，我已經宣布停止上班上課了」，讓不少市民留言大讚：「最帥的市長」、「帥到不行」。北市副市長林奕華也開玩笑說，「希望市民別太暈」。

蔣萬安稍早在臉書表示，「放心，我已經宣布停止上班上課了。」這幾天大家在社群平台的留言他都有看到，台北市明（3）日停班停課，請大家務必小心自身安全。

蔣萬安提到，北市府持續關注卡努颱風路徑，災害應變中心即將提升為一級開設，各區級災害應變中心已成立，也和行政院進行防災視訊連線，說明台北市整備進度。

蔣萬安提醒，依據氣象局預估，台北市的東側山區，及陽明山地區將有較大累積雨量，市府鎖定士林區、北投區、內湖區及南港區的土石流潛勢溪流、沉砂池及老舊聚落加強巡檢，「水門只出不進」措施在今天下午4點首次執行，他已請警察局、交通局、停管處及民政局等相關單位，做好後續堤外提車與關閉水門相關事宜，今晚8點開始拖吊堤外車輛。

蔣萬安表示，面對卡努颱風來襲，市府相關人員與防救機具設備已完成待命，隨時可以動員投入各項救災工作，一切以市民安全為依歸，再次提醒大家務必小心自身安全。

林奕華也留言說，「希望市民朋友不要太暈，請小心自身安全並隨時關注颱風動態，台北市政府相關同仁均已待命，全心守護市民朋友的安全」。台北市議員游淑慧也說，「看來無數愛你的市民許願成功」。

許多民眾也說，「萬安萬安我們愛你」、「帥到不行，感謝」、「帥又會放假，太優秀了」、「第一句話，我直接被圈粉了」、「謝謝萬安，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。當風雨來襲，你總是一聲下令，護集所有台北人的安危。萬安，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。每逢颱風襲來，台北人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』如今卡努侵襲，瘦弱無力的我們，已經聽見你那宛如純真佳音般的聖旨! 謝主隆恩!」