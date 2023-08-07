台北市長蔣萬安7日參與市府親子日活動，並於會前接受媒體訪問。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

日本前首相麻生太郎7日抵達台灣，並啟動為期3天的訪問行程，且將於8日與台北市長蔣萬安會面。對此蔣萬安受訪時表示，麻生前首相一直是台灣非常友好的朋友，這次他來台灣非常具有意義，也希望透過城市的交流，來持續深化台日之間的關係。

麻生太郎8月7日至9日訪台，預計將拜會總統蔡英文、副總統賴清德、前立法院長王金平、台北市長蔣萬安等人。而其中蔣萬安的會面時間，則是排在8日拜會台北市政府。

對此蔣萬安表示，麻生前首相一直是台灣非常友好的朋友，這次他來台灣非常具有意義。蔣萬安強調，台北市跟很多城市一直都維持著良好的關係，並且在文化、觀光、體育、教育等各個層面都有著密切的互動與交流，未來也希望持續透過城市交流，深化台日之間的關係。

至於現場記者追問，與麻生會面時，是否會談及國民黨總統參選人侯友宜的選情？對此蔣萬安則低調未正面回應，僅表示相關安排都尊重外交部的規畫，「我想明天麻生前首相來拜會，最重要也是希望能夠持續深化台北市跟日本主要城市的交流。」