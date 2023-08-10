美國眾議院軍事委員會訪團日前前往拉丁美洲訪問，期間拜會台灣駐巴拉圭大使韓志正。軍委會民主黨首席議員史密斯表示，中國經常利用脅迫性經濟武器壓制國際聲音，美應為區域提供可行的替代方案。

史密斯（Adam Smith）率領的訪團利用美國國會休會期間，訪問巴拉圭、智利、哥倫比亞與巴拿馬。

史密斯在結束訪問後發出聲明指出，過去20年，美國一直關注世界其他區域反恐挑戰。當美國將注意力轉向印太區域競爭時，也必須努力進一步加強與擁有共同價值觀的拉丁美洲夥伴國家關係。

他並說，中國經常使用脅迫性經濟工具壓制國際聲音，並推進其地緣政治目標。美國在該區域的參與可以為拉美夥伴提供機會，使其經濟市場多元化，並減少中國破壞國際規則秩序的影響力。

史密斯與另一位民主黨籍眾議員卡瓦哈爾（Salud Carbajal）在巴拉圭訪問期間，拜會巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）、總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、部會首長與即將上任的候任首長，並與韓志正會晤。

巴拉圭即將在15日舉行新任總統就職典禮，副總統賴清德將代表政府前往參與盛會。