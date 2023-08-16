民進黨總統參選人暨副總統賴清德出訪巴拉圭，網路平台出現賴清德與巴拉圭新任總統簽署議事錄金援巴拉圭等訊息。賴清德競選辦公室發言人陳世凱16日批評，認知作戰一條龍又來了，破壞國家外交、傷害台巴邦誼，更抹煞第一線外交人員的努力，非常惡質。

陳世凱稍早透過臉書指出，今天網路上有多篇以「賴副總統出訪簽署議事錄金援巴拉圭」為主題的造謠文章，透過許多可疑帳號在社群平台上散佈，以極其惡意的言論帶風向、誤導民眾、刻意分化國家團結。

陳世凱強調，造謠文章引用的文件，有多項造假痕跡，文件用語也與正式官方文書完全不同。這個假消息在社群平台上發出後，統派團體與特定粉專再截圖擴散，中國大陸媒體更加以報導渲染這個就是典型的境外、境內相互合作的假訊息一條龍操作。破壞國家外交、傷害台巴邦誼，更抹煞第一線外交人員的努力，相當惡質。

他指出，事實上，賴清德出訪，最重要的任務就是出席巴拉圭新任總統貝尼亞的就職典禮，出訪期間根本沒有與巴國政府簽署任何文件。目前外交部也已經針對這個假消息正式報案，請大家不要被誤導，看到假訊息一起幫忙澄清，為台灣外交一起努力。