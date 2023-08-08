台北市今年起恢復發放重陽敬老金，民進黨台北市議員陳怡君發現，不僅領取方式改變害長輩卡關，且現金發放竟還沒有確定地點，讓長輩霧煞煞。她痛批，社會局發錢還要賣關子，一點同理心都沒有，要求即刻改善補正。社會局回應，民政系統將了解情況，於未領取長者比例較高的地點設立致送處，將於定點領取開始前提前公告。

針對65歲至98歲一般身份長者及55歲至88歲原住民，台北市社會局於8月8日開始致送重陽敬老金，依序為靠卡、登記匯款入帳以及定點領取。

陳怡君指出，前台北市長柯文哲首次發放敬老金時，要求長者開立郵局或台北富邦指定帳戶，沒想到才申請完帳戶，隔年後就翻臉取消敬老金，導致有些長輩因久未使用帳戶，或擔心遇到詐騙集團，因此取消帳戶。如今長輩在申請敬老金作業時，再次受限2家金融機構限制，長輩既生氣又無奈，市府應媒合多家銀行帳戶皆可匯款。

她強調，65歲以上的長輩領取敬老金，還要學會上網申請，折騰長輩。更有長輩在手續麻煩複雜的情況下，乾脆放棄以帳戶領取，改到超商靠卡，但此舉根本是被限制性消費，靠卡的1500元敬老金只能在超商消費，無法自由使用現金。很多長輩認為，還是領到現金最開心，更感嘆領敬老金竟成為障礙賽。

陳怡君痛批，至於最後一階段領取敬老金，竟然要等到10月12日才會再次告知在哪邊領取，發錢還要賣關子，實在離譜且沒有誠意。台北市長蔣萬安去年選前就承諾要發重陽敬老金，社會局至今還沒有完全的規劃，顯示市府團隊心不在焉，螺絲不只鬆了，而且是根本沒拴進去，市府若事前有縝密規劃，就不該發生這些低級錯誤。

她要求，限期市府本月全部補正，該規劃的儘早定案、該公告的儘速公告，不要讓美意變成怒意，給長輩真正開心的重陽節。

社會局回覆，基於目前敬老卡持卡率接近9成，因此以靠卡為第一波領取方式，快速入帳，市府亦考量民眾不同需求，第二波以及第三波分別為匯款入帳以及定點領取，以滿足長輩需求。

社會局說明，登記匯款部分可於線上填寫匯款同意書至8月31日，並於10月3日匯款入帳，因涉及大量匯款效率以及相關衍生費用，故本次開放郵局或台北富邦帳戶。且因需要確認帳戶資訊，且為避免至區公所填寫紙本資料舟車勞頓，因此長輩仍須於網路填寫基本資料。

社會局指出，定點領取部分將於10月12日開始，並透過民政系統提前通知資訊，並於統計區內領取情況，於尚未領取之長者比例較高的地點設立致送處，確保致送便民、在地。