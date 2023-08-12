蔣萬安透露二寶走諧星路線，個性很活潑。(圖取自蔣萬安臉書)

台北市政府7月起推出「好孕2U專車」補助，提供設籍北市的懷孕婦女產前至產後6個月期間，補助8000元計程車乘車金，到目前為止，已有超過5100名媽咪申請。台北市長蔣萬安今（12）日上傳與媽咪們共同乘車大聊育兒經的情形，並談到二寶、三寶個性大不同，此外，聽到有媽咪連3胎都女生，蔣萬安也直呼羨慕，但也笑稱雖然很想要有女兒，但四寶「先不要」。

蔣萬安在臉書提到，好孕2U專車政策上路一個多月，他特別和車隊司機合作，來看看媽咪們乘車狀況。蔣萬安說到目前為止，已有超過5100名媽咪申請好孕專車，完成約1.3萬趟次的服務，順利讓媽咪們減少奔波所造成的孕期不適，並紓緩放鬆分秒必爭的心情。

蔣萬安強調，好孕2U除了希望讓孕媽咪產前、產後出門更方便外，家人也能一起搭車，尤其是有兩個以上孩子的媽咪，交通上的往返更能減輕負擔。

「好孕2U專車」不只是孕期間的乘車，包含產後回診、和閨蜜吃下午茶放鬆、購買孕嬰用品或是運動等可以搭乘，蔣萬安表示，將持續傾聽媽咪們的反饋，並優化乘車服務，「希望各位媽咪愛寶貝的同時，也請一定要記得愛自己，妳們辛苦囉！」

蔣萬安也PO出在「好孕2U專車」與媽咪們暢聊育兒經的過程，蔣萬安透露，老大蠻懂事的，至於老二、老三個性很不同，老二走諧星路線，不僅很活潑、表情特豐富且鬼靈精怪，至於老三則很文靜、溫柔，且眼睛很大像他太太石舫亘。有趣的是，育有三子的蔣萬安也在過程中碰到連續3胎都女生的媽咪，並直呼「我太羨慕了」，逗趣表情讓網友笑翻，但蔣萬安在文中特別表示，好羨慕三寶媽咪住在女生宿舍，「雖然很想要有女兒，但四寶先不要」。