第13期道安方案（2019 至 2022 年）交通傷亡人數，每年皆比道安專案執行前的2018年還要高。傷亡人數皆逐年攀升。（摘自審計部總決算審核報告）

交通部為改善道路交通傷亡情形，以零死亡及零重傷為目標，著重重塑人本交通安全基礎環境，辦理第13期道安方案（2019 至 2022 年），不過審計部發現執行結果，交通事故死亡人數超過目標值785人，不僅如此，2022年度交通事故受傷人數達49萬8千餘人，較執行前2018年度為高，更是10年來新高；審計部已函請行政院研謀改善。

審計部表示，交通部辦理第 13 期道安方案，2019 至 2022 年度於交通部單位預算之道路交

通安全工作計畫計編列11億6341萬餘元，截至2022年底止，已執行10億9487萬餘元，其中補助

中央機關及地方政府辦理交通改善經費計9億4531萬餘元（中央機關2億9666萬餘元、地方政府6億4864萬餘元）。

其中交通部經費約1億9590萬，用於高齡者交通安全宣導團計畫、推動機車駕駛訓練制度等。多數地方政府將經費用於設置加強科技執法、學生交通安全計畫、交通執法及事故防制安全觀念推廣計畫等，執行率皆有9成以上。

但審計部攤開傷亡人數發現，2022年度，受傷人數計49萬8887人，死亡人數達3085人，其中事故受傷人數較方案實施前之 2018年度未減反增，且為近10年來新高。又以特定族群分析，交通事故死亡人數屬 65 歲以上高齡者占 41.69％最高；20至24歲年輕人傷亡人數也逐漸攀升。

另以運具分析，騎乘機車之交通事故死亡人數占比達63.34％，騎乘電動自行車之交通事故傷亡人數亦增加至 9141 人，顯示高齡者、年輕人、機車及電動自行車等特定族群或運具，交通事故傷亡情形與第 13 期道安方案實施前相較，並未改善。

審計部表示，2022年度死亡人數達3085人，與預定目標2300人差距785人，且第 13 期道安方案執行期間每年傷亡人數，均較執行前之2018年度為高。另依經濟合作暨發展組織（OECD）公布之2021 年道路交通事故每 10 萬人死亡人數資料，各國道路交通事故每 10 萬人死亡人數多集中於4至6人區間，但台灣2021年度交通事故每 10 萬人死亡人數達 12.67 人，屬交通安全高風險之國家。

審計部表示，經函請行政院督促相關權責機關釐清交通事故癥結原因，依據交通環境與特性研擬確實有效之具體改善措施並落實執行，以降低交通事故死傷人數，建立安全友善之交通環境。

另外審計部也建議，交通部為善用大數據分析診斷地區交通癥結，建置道路交通安全資料整合與分析平台，惟未考量 A3 類事故為交通事故之大宗，與道路環境及土地使用分區之關聯性，串接相關事故資料及地形圖資，允宜檢討改善。

而針對事故運具多為普通重型機車部分，審計部認為，各縣市未就普通重型機車違規事故嚴重等社會關注議題，建置各市縣比較分析功能；另外又補助公路總局推動普通重型機車駕駛訓練計畫，每年未經駕訓班訓練直接至監理機關報考者仍逾 30 萬人，及格者高達 20 餘萬人，尚難確保取得機車駕照之民眾具備安全駕駛觀念及防禦駕駛能力，允宜督促研謀改善．

另外微型電動二輪車事故也層出不窮，對此審計部認為，雖然交通部推動納管微型電動二輪車，惟掛牌者未及2成，且交通違規案件逾5成駕駛人未配戴安全帽或未遵守號誌等指示，允宜提升納管比率及研謀改善，減少交通違規情形發生。

最後則是人行道部分，審計部認為，部分路段人行道及號誌建置未臻完善，或人行道遭機車占用，致行人交通事故情形頻仍，允宜妥適改善行人通行空間，保障其用路權益及降低事故傷亡情形。