近日審計部公布報告指出，近年政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，債務未償餘額已達5.6兆，揭露多項財政問題引起民眾關注。就有網友好奇，審計部為何不怕得罪當局，勇於揭露財政現況，引起眾人討論，更有人稱如果連審計部都沉淪，國家也就完了。

一名網友在PTT八卦板發文表示，審計部近期公布中央政府總決算審核報告，列出國家多項財政問題及缺失，包括前瞻預算分配落差、數位身分證衍生逾1.3億費用、軍購案52億餘款美國未還、對新南向國家貿易出超，讓他好奇「審計部一直發對當局不利的新聞，是不是吃錯藥了？」

貼文引起眾人熱議，認為審計部職責所在，必須依事實說話，「看了一下以前的新聞，這單位是少數台灣正常的政府單位耶」、「審計部是政府內政一道防線了」、「審計部一直都是僅存有風骨的中央單位，軟骨頭的是主計處，代表作之一是20元麵線」、「看到超大黑洞不先自清，等著當代罪羔羊嗎？」、「統計數字就是那樣，造假就是這群人進去關」、「審計部法定職權，不然負責公務員案會被告瀆職，會被彈劾」。

許多網友也大感憂心，必須重視審計部的警告，「審計部已經在Highlight，是個警訊！」、「審計部就出來提醒欠債要還的，等他都不說真話你就準備移民吧，國家財政要完了」、「他們不管，是真的完蛋的程度，就最後底線，反過來講，DPP踩到底線了」、「審計也就只能出來講，再不處理，就不用處理了」、「應該只是沒有正向的數據可以揭露，表示這政府效能真的糟」、「謝謝審計部，良心還在」。