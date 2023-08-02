金酒回應該公司成品，皆有嚴格品管機制，完全依照ISO標準作業程序管理執行。(圖／金酒提供)

金酒表示，現有露儲區域之酒品，乃為即將出貨酒品，係屬短暫性儲放。(圖／金酒提供)

享譽國際的金酒公司，遭審計部「點名」倉儲環境不佳恐影響金門高粱之品質，金酒今(2)日回應表示，該公司所有產製酒品從原料採購、生產到灌裝成品，皆有嚴格品管機制，完全依照ISO標準作業程序管理執行，產品品質絕對嚴格把關，提供優良產品供消費者飲用。

據了解，審計部在金門縣政府年度決算審核報告中指出，金酒公司設置多處具遮蔽之倉庫儲存酒品，然經查倉儲容量仍不足且環境不佳，恐導致部分酒品露儲及影響酒品品質，有待檢討改善。

金酒公司表示，現有露儲區域覆蓋帆布之酒品，乃為即將出貨酒品，係屬短暫性儲放。該公司正配合審計等上級單位指導意見，建置活動式伸縮棚架設備，辦理採購作業中，以提昇改善儲存環境。

金酒指出，該公司現設置遮蔽之倉庫計13處，所儲放之酒品，皆有專人因應氣候冷熱，依規定作業，進行庫存酒品狀況監控與盤點，維持倉庫良好通風環境，確保酒品品質。該公司將不斷精進，優化各項管理，持續做好酒品品質把關，提供優良產品供消費者飲用。

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