金門縣2023年度父親節表揚大會，14位來自各鄉鎮的模範父親合影留念。(于家麒攝)

金門縣2023年度父親節表揚大會，14位來自各鄉鎮的新好爸爸合影留念。(于家麒攝)

縣長陳福海也以同樣為人父親的單純身份，衷心祝福全天下的爸爸們父親節快樂！(于家麒攝)

前縣議員李應文(中)也當選今年金沙鎮的新好爸爸代表，闔家開心上台接受表揚。(于家麒攝)

金門縣政府為宣揚父愛之偉大，肯定爸爸們對家庭及社會之貢獻，今(5)日上午於金湖大飯店辦理「2023年度父親節表揚大會」，由縣長陳福海親自頒獎公開表揚來自全縣各鄉鎮的14位模範父親及14位新好爸爸。立委陳玉珍及各鄉鎮長、代表會主席等人也都到場表示祝賀，主辦單位也精心安排勁歌熱舞為現場增添熱鬧氣氛，提早為爸爸們歡慶88節。

縣長陳福海於致詞時表示，父親就像座山，總是感覺比媽媽嚴厲，但父親用他自己的方式，傳遞對於家庭的愛，每個人在父親這座「靠山」的庇蔭與支撐之下，在自己的人生軌道上行走，都是因為有爸爸這座靠山，才能無後顧之憂。

陳福海說，隨著時代轉變對父親的期待，也從過往嚴父慈母的刻板要求，逐漸轉向參與家庭、陪伴孩子們一起成長的角色。最後，陳福海也以同樣為人父親的單純身份，向受獎的模範父親及新好爸爸致上敬意，並衷心祝福全天下的爸爸們父親節快樂！

今年當選金門縣模範父親的共有14位，分別為金湖鎮的陳嘉來、蔡顯宗、吳天情；金沙鎮的楊成器、吳清芳；金寧鄉的李劍超、薛海南、王先凱；烈嶼鄉的羅來補、方耀年，以及金城鎮的邵成鎮、盧敢、董同奏與曹文生。

至於2023年金門縣新好爸爸也評選出14位，分別為金城鎮的盧元炎、謝鑫培、盧逸鴻、李思豪；烈嶼鄉的方耀遠與洪瑛鈞；金寧鄉的陳志偉、邱仲瑋及吳克發；金沙鎮的李聰勇、李應文，以及金湖鎮的呂國正、李昭群及王福建。