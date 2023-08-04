近日行人路權議題引起廣泛關注，台灣交通安全協會副理事長林志學表示，道路安全改革的3E（工程、教育、執法）缺一不可，若只仰賴執法有其極限；此外工程和教育也不能分開，兩者相輔相成，就像熱水器跟瓦斯安全的關係。

近日審計部發現，交通部花了11億元執行的道安方案（2019至2022年），執行後的交通事故死傷人數都比執行前高。對此林志學表示，近日也注意到審計部最近很認真；至於為何錢花愈多，交通事故也愈多？這是因為只仰賴執法會有極限，車輛密度不斷增加，有些事情不是人們想守法、想要安全就辦得到，如果工程和教育沒有配合，不該發生的事情還是會持續發生。

今年3月國發會通過為期6年的「生活圈道路交通建設計畫」，預計中央加地方投資955億，改善偏鄉和區域生活圈道路。不過當時連行政院政務委員張景森也忍不住發文吐槽，表示台灣缺的不只道路硬體建設，民眾最期待改善的是水準像第三世界國家的道路景觀及不便捷的大眾運輸服務。

林志學說，人們發現前瞻計畫蓋路，但愈蓋死傷愈多：「不是說不該建設，而是建設的技術不好，用一些舊式的高風險設計蓋出來的道路，死傷自然會跟建設有正相關。」

他強調，工程的安全技術是一定要重視，因為那關乎人的生理反應、認知狀態。工程做得好，用路人被引導得好，該看的東西看得到，該反應的時候有時間能反應，問題就會消減一大半。比方左轉附加車道、標線改善、島頭延伸的庇護島、行穿線位置校正、右轉彎角突出等等都講過很多次，但是目前改造的速度還是很慢，新蓋的路也不一定有注意這些地方。政府可以在這方面多投注多一點資源，加速推動路口安全化改造。

林志學表示，工程和教育兩者相互依存，「有點像是瓦斯安全跟熱水器。」工程要重視安全性的道路設計，道路設計遵守安全性設計基準；駕駛教育則學習如何使用這個安全性道路設計，不是空泛地對駕駛技術做無限上綱的要求。

此外，這些新設施也要駕駛人學會如何使用，這需要汽機車駕駛教育的改革。林志學說，這方面其實都是駕駛人花錢投資自己的駕駛技術，政府倒不一定要花很多錢，花點心力，傾聽民間建議，認真修改駕駛教育課綱、時數、收費標準等等就可以了。但是這方面直到現在為止政府的態度都還是很強硬。好像做了很多事情，但其實並沒有真正改變到什麼，很鬆散的駕駛教育還是在持續，業者也知道制度不切實際很久了，大家都在等改革。