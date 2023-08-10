因應產業脈動，青年學子日趨重視職涯發展與輔導，教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，本年度共補助58校、81案，協助大專校院辦理多元化職輔活動，引導學子順利接軌職場。

成功大學結合「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，推動「職業生涯教練計畫」（Career Coach Program），透過亦師亦友的典範，傳承模式，引領青年學子探索未來職場，及早規畫個人職涯道路。

成功大學每年邀請企業中高階主管及社會菁英人士擔任職涯教練，引導學生認知產業環境，並提供求職就業準備。透過教練正式授課及經驗分享，讓學生認識職場樣貌，累積就業能量，且教練授課展現的專業、熱情與積極回饋社會的態度，也成為學生最佳的職場學習典範，而職涯教練所屬企業，則藉由參與計畫，樹立優質企業形象，能深耕校園、發掘人才，達成雙贏目標。

「啟夢教育」創辦人許匡毅，在成功大學求學期間，參加職業生涯教練計畫3年，分別加入生達化學、夢時代、墨色國際（幾米）等組別，並於2017年創辦啟夢教育，協助高中生探索科系，期望解決迷惘、選錯科系問題。

許匡毅表示，參與「職業生涯教練計畫」的這3年，是他釐清職涯跑道最有收穫與最關鍵的一段經歷。他認為，「職業生涯教練計畫」具有三大價值：跨領域的認識世界X體驗與感受X職涯對焦，讓每位學生都能在探索中，更了解自己嚮往的未來，並且開始邁向更好的自己。