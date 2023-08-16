日本政府看準海藻等可透過光合作用吸收二氧化碳，在全國各地推動港灣設置「藻場」的「藍色基礎建設」，盼未來助日本達成碳中和目標。

日本讀賣新聞報導，日本政府提出在2050年前達成碳中和的目標，讓「藍色基礎建設」的成效受到關注。

例如山形縣酒田市的酒田港一隅，今年5月放置40公噸來自發電廠的煤灰磚，並在磚上種植一種海藻。

國土交通省主導的藍色基礎建設試行計畫中，將酒田港部分船塢免費出借給5間民間企業打造藻場。

參加計畫的建設公司常務阿部勉表示，他們公司也在排放二氧化碳，希望能在這個地區為碳中和做出貢獻。其他4間業者預計約在10月前，陸續於實驗區域設置培養海藻的設施。

聯合國環境規劃署（UNEP）2009年將沿岸濕地生態系所吸收的二氧化碳命名為「藍碳」（Blue carbon），並提出可成為溫室氣體吸收來源後，在日本國內也在探尋可能對策。

日本環境省指出，日本的藻場約20萬公頃、潮間帶約5萬公頃，是日本森林面積的約1%。國立研究開發法人「港灣機場技術研究所」的沿岸環境研究組長桑江朝比呂表示，在日本吸收的二氧化碳量中，藍碳最多可占全體約6%。

未來因為人造林老化導致二氧化碳吸收量急遽下降，藍碳的吸收量占比相對提升，到2030年最多可達約12%。

桑江擔憂若藍碳占比沒有飛躍性成長，日本恐怕很難達到碳中和。

國土交通省港灣環境政策室以全國974個港灣為對象，試算防波堤及潮間帶等地海藻的二氧化碳吸收量，得到的結果是一年約10萬噸；如果能進一步擴充適合種植海藻的場地，預估每年可再增加5.9萬噸的二氧化碳吸收量。

橫濱港、神戶港的藻場等建設已經完成，各地都在推動藍色基礎建設計畫。

參與試行計畫的宮城大學建設材料學教授北辻政文表示，期待透過這種方式保護生態系，民間企業參加也具劃時代的意義，盼能推廣到日本全國港灣設施。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1120816