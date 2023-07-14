副總統賴清德揭幕及體驗。（王英豪攝）

第53屆全國技能競賽技能遊樂園於7月14日在台北南港展覽館熱鬧揭幕，勞動部高屏澎東分署展現多元豐富的職訓職涯服務成效，及好吃好玩的創（就）業輔導成果，獲得副總統賴清德給予肯定，並與民眾同樂體驗技能裝置互動。

技能遊樂園從14日起一連3天舉行，由副總統賴清德揭幕，他表示，去年台灣獲得世界第3名佳績，感謝勞動部的努力，尤其國家缺少離岸風電、銲接等產業中階技術人才，期望勞動部和各界持續提升技職培育。

高屏澎東分署創客小棧及澎湖創客基地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

遊樂園中設有職訓冒險島、創客玩轉世界、職涯探索森林等主題區，在職訓冒險島中，高屏澎東分署規劃物聯網IoT應用展示，搭配有趣易玩體驗程式，呈現資訊電子訓練成果。而展示栩栩如生的各式銲接公仔在85大樓、離岸風電等高雄港灣風貌，顯見銲接訓練成效。另外，金屬製的立體印章、泡茶組、飲酒器等作品，也展現精密機械的一體成型高超技術，令人嘖嘖稱奇。

此外，在創客玩轉世界中，高屏澎東分署創客小棧及澎湖創客基地分別以空氣品質監測器、復古留聲機及魚鱗吊燈、銀合歡桌燈等作品，呈現跨域生活製造、藍色海島經濟等主題成果也各具特色，尤其提供免費手作及機器手臂抓抓樂等活動，大受民眾歡迎。高分署輔導的創業店家榮毅嚴選、甜蜜蜂坊，與培力單位的高雄市超越巔峰關懷協會也在現場提供自產自銷的腰果、濾掛式咖啡、蜂蜜、脆糖饅頭等產品體驗。

由高屏澎東分署安排的「履歷快篩室」，了解履歷撰寫亮點呈現後，嘗試體驗「求職變變變」來更換妝髮型服飾道具，並可參加「面試前線支援」模擬面試活動，幫助自己求職更加值，就業更順利。不少民眾在參加體驗後，對自我更加自信，紛紛搶當網美、於「玩美養職實驗室」拍照牆拍照留念。

勞動部高屏澎東分署郭耿華分署長表示，分署辦理自辦訓練課程內容多元，幫助民眾提升求職或轉職專長技能，另有創客基地協助開發手作斜槓專才，以及創業鳳凰貸款、多元培力等方案提供補助及輔導民眾創就業。若是青年朋友也可由青年職涯發展中心提供職涯諮詢服務，幫助快速銜接職場就業機會。遊樂園展期至16日，歡迎民眾逛展體驗玩樂，相關服務資訊可洽詢現場人員或至分署官網查詢。