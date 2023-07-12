全台最美森林圖書館遭詐團盯上，廣發求職資訊。（林和生攝）

有著「全台最美森林圖書館」美譽的屏東總圖，近日在網路上打出徵人啟事，但眼尖網友發現，公部門竟在網路社團徵人、似乎不合邏輯，屏東縣政府文化處長吳明榮也出面證實，確實是詐騙行為。

座落於綠意環繞的公園內，屏東縣立圖書館彷如置身森林之中，當初以「Our Library」為定位，全館有700個座位，藏書從15萬冊增加為40萬冊；全館更使用RFID系統，引進全台首創智慧還書架及24小時還書得來速，自助還書迅速方便。

由於環境優美、典藏豐富，成為不少民眾及暑期工讀的夢幻工作，近來屏東有個求職工作平台貼文表示，誠徵圖書館文書人員，工作地點在屏東市大連路屏東縣立圖書館總館，主要進行圖書館文書處理工作，月薪3萬元，兼職則是1小時180元，聯繫方式要求私訊或電洽。

吳明榮說，目前正值暑假學生打工高峰期，屏東總圖也確實是不少人求職首選，但公部門徵才會將訊息放在官網或文化處網站，因此呼籲民眾求職慎防詐騙。