暑假來臨，不僅小孩們的課程滿滿，連大人也頗多暑期學期計畫，接案平台業者觀察平台暑假以來的課程類需求變化，大人小孩的規劃大異其趣，小孩最熱門的課程是「游泳教學」其次為「鋼琴樂器」和「舞蹈教學」，而大人則是以「健身教練」「羽球課程」和「歌唱教學」最搶手。

PRO360達人網董事長李倫家表示，多數家長重視課業，學期間課程以英文或課輔為優先而犧牲才藝，暑假期間才會幫子女安排運動或才藝類課程，因此相關課程師資需求高。而大人雖然沒有寒暑假之別，不過進入夏天，天氣好，團體戶外活動多，則更重視體態外觀，因此健身教練和運動類課程都很熱門，希望趁機甩肉，強化身體健康。

李倫家表示，其實現代家長頗開明，幫子女安排的暑期課程的才藝需求多元，除了常見的主流才藝和運動，包括爵士鼓或是樂高、魔術、圍棋等益智類或趣味性的需求也大幅提升。而因應時代變化，大人們自己也會培養多重興趣，包括手沖咖啡，茶道或編織等非技能性課程，增添生活樂趣。

由於有不少大學生也會趁暑假安排打工或接案機會，尤其以音樂或運動相關課程需求量最大，李倫家建議音樂系或體育相關的學生，可以積極考取證照或鑑定考試，並透過接案平台累積教學經驗，在大學畢業前就先具備實務經驗，若未來要專職教學，或是面對升學考試的資料準備素材，也更具實力。