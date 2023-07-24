行之有年、由朱宗慶打擊樂團策畫籌辦的「TIPSC台北國際打擊樂夏令研習營」，現於北藝大音樂系館開跑，現場有120名想在擊樂演奏提升自我的學子參與。

TIPSC營主任朱宗慶表示，「經過了逾二十年的歷練，TIPSC這個國際級的、教學相長的、跨域交流的平台，已成為許多難人忘的夏日回憶。在後疫情時代，這塊土地的底蘊以及這個團隊的基礎深厚，更是大有可為，希望TIPSC學員們結交志同道合的朋友，在擊樂世界裡充實愉快。」

TIPSC台北國際打擊樂夏令營的定位，並非一般以入門為主的體驗式營隊，而是以單一樂種為核心所提供的進階學習活動，報名參加TIPSC台北國際打擊樂夏令營的學員，必須具備一定擊樂學習基礎，並接受資格審核。經過專業評估後，由大師級的國際講師進行分組授課，並由朱宗慶打擊樂團一團、二團、JUT傑優教師打擊樂團的團員老師們全程陪伴，從旁輔導學員上課與排練。

今年四大擊樂主題課程包括爵士鼓、擊樂合奏、馬林巴木琴、爵士鐵琴，分別由前國際打擊樂音樂協會會長克里斯．漢寧（Chris Hanning）、榮獲匈牙利文學藝術的最高榮譽科舒特獎的演奏家暨作曲家奧瑞．河洛（Aurél Holló）、來自將木琴演奏技巧鋼琴化的創新馬林巴木琴演奏家西奧多．米爾科夫（Theodor Milkov）、榮獲第12屆金音獎與第34屆金曲獎的爵士鐵琴家魯千千擔任講師，透過密集的課程與排練，來增進演奏技巧，並於7月30日在北藝大音樂廳舉辦成果發表音樂會。