疫情解封國門大開，華梵大學今年暑假一口氣推出西班牙、韓國、日本等5個有學分的熱門遊學課程；另外出國交換半年至1年也超搶手，總計今年會有1成華梵生赴海外學習，最高還能領取20餘萬元國際交流獎學金。

華梵大學學生赴海外交換、遊學、實習、修讀雙聯學位的風氣很盛，例如7月17日剛從西班牙返國的「歐洲美術踏查遊學團」，即是由旅居歐洲17年的國際知名藝術家楊侖教授帶隊，前進全球前500大名校、西班牙卡斯提亞拉曼查大學（UCLM）昆卡校區，以及巴塞隆納、馬德里等地，進行長達22天的歐洲深度藝術之旅。

華梵大學美術與文創學系教授楊侖表示，「美術＋踏查」的概念是全國遊學團首創，華梵不僅是國內唯一帶歐洲大學的美術遊學團，領隊由留學海外的藝術史博士教授擔綱，親自帶學生進行藝術教學、導覽與踏查，並參與歐洲重要大學的正式課程，獲頒歐洲大學結業證書，「如此絕無僅有的超高規格，才稱得上是真正有深度的遊學！」

楊侖也說，華梵暑期國際遊學是有學分的課程，在事先一整年的校內學習後，來自各系對藝術有興趣的同學們終於能親赴夢想之國實地驗收成果，更在學校重金補助下，不僅團費僅市價的一半，每人還有5000元獎勵金可領。

華梵大學美術系三年級林同學與陳同學說，學校為同學爭取許多出國學習的機會，能親眼見證到國際大師級作品的震撼力，對於創作想法非常有幫助，有專業老師導覽帶隊更是外面花再多錢也找不到的，「到處都是驚喜、素材、震撼和感動！」「我對於學校的國際觀感到相當驕傲！」

華梵大學教務長簡江儒表示，華梵學生出國交換每人最高可領20餘萬元獎學金，統計今年全年度出國交換與參加遊學的人數已達1成，平均每10人就有1人赴海外學習，地點遍及美、德、西、韓、日、中等地，明年預計人數還會再往上衝高，回到甚至超越疫情前的榮景指日可待。