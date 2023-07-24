「董事長級」的學長們抱團，由中美晶集團榮譽董事長盧明光發起的募款活動，找來啟碁科技董事長謝宏波、鴻海前副總裁戴正吳，號召大同大學校友們募款，計劃3年內募集5億元；預計今年底到位的3億元，將提供每名學生1.5萬元獎助學金。

「請家長放心，大學長們會照顧學弟妹」，大同大學電機系畢業的盧明光發出豪語，期待母校比照公立大學收費，甚至免學費。他不僅找來同為校友的謝宏波、戴正吳，自己更在2年前捐贈價值約1億元的中美晶股票，照顧學弟妹。

盧明光透露，除了首期的3億元，希望3年內募到5億元，更長遠的目標，是增加4年學費全免名額。大同大學學生不僅能領到學長發的1.5萬元，加上教育部明年補助的3.5萬元，等於學費已比照公立學校。

大同大學工設系邱仁夆說，聽到學校補助1.5萬元的消息後，馬上跟父親分享，沒想到爸爸不相信，「我只好叫他再看一次新聞」；電機系吳芯妤一開始也不信，沒想到確認人人有獎，「很棒！可以幫家裡減輕負擔」。

啟碁科技董事長謝宏波共襄盛舉。（大同大學提供）