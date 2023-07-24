中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光是大同大學電機系校友，他號召啟碁科技董事長謝宏波、前鴻海副總裁戴正吳，共同向校友募款，今年起提供每位學生每年1.5萬獎助學金。盧明光說：「請家長放心，大學長們會照顧學弟妹」。

大同大學日前宣布，8月1日起，補助全校學生學費，每人每年1.5萬元，加上教育部明年2月起，補助私立大專校院學生學費1年3.5萬元，大同大學學生1年可獲補助5萬元學雜費，相當於公立大學收費。而這筆經費來源，是由盧明光主導向校友募款而來。

「我們說到一定做到！」盧明光透露，除了3億元捐助先到位，計畫年內完成5億元目標，期待比照公立學校收費，減輕學生和家長負擔，吸引更多人才，更長遠的目標，是增加四年學費全免的名額。

盧明光和當年的同學們聚餐回想當年，大同大學學費比照公立大學，很多清苦的學生，不因繳不起學費而放棄學業，要深造、就業還有各種補助。

有人提議「何不我們出錢出力，讓大同回歸公立收費？」於是由總經理、董事長組成的CEO大學長團，當場報名參與募款。後提案經董事會通過，從今年起每位同學補助1.5萬元，加上教育部明年補助的3.5萬元，大同大學學費等於公立學校收費。

盧明光在業界有「併購天王」美譽，回母校面對學弟妹，則是溫暖親切的大學長，對學弟妹的期許是感受「校友有愛」，認為學校照顧學生、大學長照顧學弟妹，是善的循環。

「可以少打一份工了！」李沐帆即將升上四年級，平常要打兩份工，自己負擔學費和生活費。校方宣布今年起補助1.5萬獎助學金之後，他算一算，「真的差很多」。而且只要是大同學生都有，「很意外，很開心。」

工設系大二邱仁夆說，聽到補助1.5萬獎助學金的消息，馬上跟父親分享，沒想到爸爸反應是「不相信」，「我只好叫他再讀一次新聞」。電機系吳芯妤也一樣，以為有很多限制，反覆讀了好幾遍，確定是人人都有，「覺得很棒，可以幫家裡減輕負擔」。