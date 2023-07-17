大同大學化生系團隊自今年起，與石化專業技術公司GTC Technology簽訂產學合作，系主任陳嘉明指出，把石油在開採過程中的有害物質去除，「污泥再利用」做為吸附劑原料之一，兼顧環保、低成本、高效益。

油井開採時，除了石油，還有石油氣。其中「硫化氫」對人體及管線有害，必須在開採石油的前端就去除。團隊成員之一、副教授邱郁菁解釋：「含鐵吸附劑可吸附硫化氫，是非常好的去除方式」。

而含鐵污泥就成了最有用的廢棄物，研究團隊把污泥做成一顆一顆含鐵的吸附劑；下一步是性能評估，並利用機器學習，模擬吸附劑最適合的操作參數。從實驗室到開採現場，從幾十公克到上百公斤，甚至以噸計算的吸附劑，對團隊來說，有挑戰也有信心。

合作案為期兩年，邱郁菁表示，化生系最厲害的地方，在開發化學或生物產品與製程，達到省能、減廢、回收，這項計劃也讓學生參與，了解跨國企業的專業和嚴謹。