台北一名有化工背景的生技公司董座，因公司經營困難竟轉行當起絕命毒師，租下大同大學實驗室當製毒工廠，類似的高科技公司老闆改行製毒並非個案，2012年間警方就曾偵破一名清大化工博士製煉安毒，不但研發出「甲基胺氫化法」，還請學弟妹在實驗室測試純度。

2012年間台南市調處破獲清大化工研究所博士吳仁達製毒案，吳男被判刑8年。原本2010年吳男曾開設生技公司製作凝膠、面膜等保養品，未料他從友人處知悉安毒能獲取暴利，遂蒐集資料研究、反覆實驗研發出「甲基胺氫化法」，製出純度極高的「消旋甲基安非他命」。對此，清華大學發布聲明，對史上最高學歷的犯罪非常遺憾，並稱吳男是「糟蹋國家栽培」，會加強管制各科技專業的實驗室儀器使用，避免淪為不法牟利工具。

煉製K他命時，必須在反應釜(圖左)內合成，警方從易男的製毒工廠查扣成品、半成品和原料共31公斤。（圖／刑事局提供）

而今年5月間，刑事局搜索內湖區一處高級商辦，名義是生技公司但辦公室空無一人，已經成了製毒實驗室，現場查扣第三級毒品K他命成品、半成品共計656公克、四級毒品鹽酸羥亞胺1700公克、鄰-氯苯基環戊基酮3020公克、及大批製毒原料設備機具，人贓俱獲。

生技公司負責人章董不僅在辦公室製毒，早在 2019年4月即租下大同大學育成實驗室，檯面上是研發新藥，檯面下則是製毒實驗室，2022年初終於製作出純度8成的K他命成品。為了量產，章董花了4千多萬元從大陸進口機器、原料，還將實驗室製毒廠擴大，準備在農曆春節後讓製毒產線正式上線，他更大手筆發獎金，包括合作團夥易男、楊男都拿到300萬元紅包，未料去年才過完年，實驗室卻發生火警，也被警方盯上。

章男(圖左)找來有毒品前科的易男(圖右)組製毒團，因利益龐大後來拆夥，易男自立門戶，但全遭警方一網打盡。（圖／刑事局提供）

而章男等3人合夥之製毒集團不到半年就鬧拆夥，起因是「各自想賺更多」，章男自恃有研發技術背景，對於K他命製程不藏私，他將生產線規劃成電子廠流水線，每個員工各司其職，其中易男從旁邊看邊學，學會後和章董拆夥，帶著幾名同事南下高雄老家，另起爐灶，今年3月開始製毒，檢警5月間執行搜索，逮捕易男等人。

對於學校外租實驗室變成製毒工廠，大同大學表示，去年火警發生後，學校認為該廠商研究設備有風險，請他們離開，後來才知悉是在研發製毒技術，校方將會保留法律追訴權；而此次事件後，學校會建立檢討機制，嚴格篩選進駐育成空間之廠商類型，不再開放藥品合成類的廠商。

更多 CTWANT 報導

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！