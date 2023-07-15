刑事局日前破獲大學實驗室製毒案，逮捕製毒頭子、暱稱「章董」的章男等12人到案。據了解，48歲的章董原是生技公司老董，專門製作高血壓等藥物，但因財務出問題轉行當起製毒師，且租下大同大學實驗室製作K他命，而章董自5月中收押入監後竟成獄中紅人，各方人馬猛力巴結，還有黑道「寄菜」攏絡，想為日後合作鋪路。

回顧案情，去年3月間大同大學育成實驗室發生火警，承租一二樓實驗室的品庠生技董座、人稱「章董」的章男告訴警消人員，才剛購入新機器，正在「試車」隨即失火，章董被依公共危險罪移送。其實，刑事局早在當年2月即收到情資，指稱「大同大學實驗室有人在製毒」，但校園較難進入，警方不敢大意只能進行監控，趁著這次火警幹員進入火場搜查，果真發現製毒工具「反應釜」，坐實了製毒工廠藏身大學實驗室一事。

章董名下的生技公司坐落在內湖高級商辦，但員工僅剩1人，他以此當實驗室，研究出能在1天內製作出K毒。（圖／(右)攝影方萬民(左)刑事局提供）

刑事局嚴密跟監蒐證發現章董擔憂火警露餡，急忙將器具移往汐止倉儲，今年5月15日，警方至章董位在內湖的豪華辦公室搜索，現場查扣第三級毒品K他命成品、半成品共計656公克、四級毒品鹽酸羥亞胺1700公克、鄰-氯苯基環戊基酮3020公克、及大批製毒原料設備機具，人贓俱獲。

原來章董自從實驗室火災後改利用自家內湖辦公室當實驗室，連週六週日都進辦公室，嘗試改良縮短K他命製成時間，從原本5日到僅需1日。章董從生技董座黑化成製毒頭子，落網時還積欠女會計3、4個月薪水，女會計月薪7萬元，出入以BMW名車代步，對比之下章董僅開Toyota、穿T恤短褲，讓警方傻眼。

近年來K他命是毒品市占率第一名，章董擁製K技術入監後爆紅，各路人馬爭相巴結，更有黑幫「寄菜」為未來合作鋪路。（圖／報系資料照）

檢警依製毒罪將章董送辦，檢察官複訊後收押禁見，但入監生活卻讓警方訝異，章董受到各方人馬「禮遇」，大家看準他掌握製毒方法和技術，有人想拜師也有人請他指點製毒流程，改善做法等，讓章董不勝困擾；更有黑幫「寄菜」讓他在獄中吃得好一些，提前為將來鋪路，「出來之後談合作」。

據了解，章董是淡江大學化工系肄業，對研發以及做生意相當有一套，2008年白手起家開了生技公司，員工約20人，該公司擁有多張藥證，經營西藥、醫療器材等批發、零售，包括高血壓、心臟藥等藥物，公司拿下許多政府機關藥品標案，包括國防醫學院、高雄榮總、台中榮總以及國防部軍醫局，但資金周轉不靈，2020年先爆出業務領不到200萬佣金，鬧上媒體，公司財務陸續亮紅燈，員工紛紛離職。為東山再起，章董輾轉和有毒品前科的易男、楊男搭上線，找到自己事業第二春，成了製毒頭子，卻也因此鋃鐺入獄。

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