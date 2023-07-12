長科董事長、長華總經理黃嘉能，昨日被高雄地院裁定羈押禁見。（本報資料照）

長科董事長兼長華電材總經理黃嘉能，昨日被高雄地院裁定羈押禁見，長科昨發布重訊指黃嘉能收押與公司營運無關。檢調上月16日檢調就曾大動作至長華公司搜索，當時帶回8人調查，只是檢方聲押後，黃被法院以200萬元交保，檢提抗告後經撤銷發回，最後裁准收押禁見。

高雄地檢署接獲情資，某科技股份有限公司於2020年間股價有異常情事，經檢察官指揮法務部調查局南部地區機動工作站於6月16日持法院核發搜索票執行搜索，並帶回黃嘉能等8人調查。

經檢察官訊問後認黃嘉能犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要，向法院聲請羈押，但法院認犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，但無羈押必要，裁定以200萬元交保。檢察官不服提起抗告，經撤銷發回後於11日經法院裁定准予羈押禁見。後續檢方將持續調查以釐清犯罪事實。

長科（6548）11日公告，該公司董事長，同時也是擔任長華（8070）總經理黃嘉能，被高雄地方法院裁定羈押禁見，其法律案件與公司營運無關。且公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，財務、業務運作一切正常，不受影響。並表示黃嘉能將對高雄地方法院之裁定提出抗告。