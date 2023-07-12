黃嘉能擔任董事長的長科今日股價表現相對弱勢，早盤股價開低走低，股價在沈重的賣壓下，打落至跌停價38.1元，盤中跌停價委賣張數約逾2800張，股價寫3個多月新低。
另外，長電股價早盤開低之後走低，盤中一度也滑落至跌停價30.15元，但股價隨即小幅彈升，盤中股價跌幅約在7％至9％之間，股價表現相對長科抗跌。
長華科及長華電昨日均表示，其法律案件與該公司營運無關，且公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，財務、業務運作一切正常，不受影響，且黃嘉能將對高雄地方法院之裁定提出抗告。
長科（6548）董事長兼長華電材（8070）總經理黃嘉能，昨晚被高雄地方法院裁定羈押禁見，雖然兩家公司均以重訊公告，其法律案件與公司營運無關。但今日盤中二檔個股盤中股價仍雙雙打到跌停板。
黃嘉能擔任董事長的長科今日股價表現相對弱勢，早盤股價開低走低，股價在沈重的賣壓下，打落至跌停價38.1元，盤中跌停價委賣張數約逾2800張，股價寫3個多月新低。
另外，長電股價早盤開低之後走低，盤中一度也滑落至跌停價30.15元，但股價隨即小幅彈升，盤中股價跌幅約在7％至9％之間，股價表現相對長科抗跌。
長華科及長華電昨日均表示，其法律案件與該公司營運無關，且公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，財務、業務運作一切正常，不受影響，且黃嘉能將對高雄地方法院之裁定提出抗告。
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