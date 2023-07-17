回溯過去20年數據，當台股與美股同步下跌時，美國公債有超過六成機率上漲。以報酬率來看，若台股及美股月線收黑，平均跌幅為5.29%及4.34%，但00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數平均漲幅達1.7%。台美股市季線雙雙下跌時，平均跌幅分別達11.47%及8.98%，美國長天期公債卻平均上漲5.98%，成為對帳單萬綠叢中最醒目的紅。美國長天期公債在股市震盪時反向上揚，不僅能有效減輕投資組合的損傷，還能降低股市投資人心驚膽跳的機率，使投資更健康。

統一投信表示，近期公布的經濟數據顯示美國通膨壓力大幅減輕，聯準會升息也來到尾聲階段，使此時投資美國長天期公債，還有機會在未來獲得價格上漲的資本利得。而美國長天期公債的配息收益，也能每季提供投資人穩定現金流。

今日(7/17)開募的統一美債20年ETF（00931B）一張一萬五千元，該ETF設有收益平準金機制，能夠讓配息更加穩定。