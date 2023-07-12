以今天收盤價計，除了統一美債20年ETF(00931B)尚未掛牌外，6檔美債20年ETF中的價格在27.06~55.5元間，收盤價最高為復華20年美債(00768B)，以55.5元收盤。其餘收盤價大都落在31~33元左右，低於30元僅有永豐20年美公債(00857B)。

即將開募的統一美債20年ETF(00931B)，具備收益平準金機制、發行價僅有15元，同等規模下經管費最低。由於入手價親民，能讓小資族也能輕鬆累積張數，打造存股組合，低廉的經管費用也幫投資人減輕荷包負擔。

近來由於投資人需求爆量，造成掛牌的ETF出現高達4%的溢價。投資人應留意市場風險。

即將掛牌的00931B為季配息，預計於每年的2、5、8、11月發放配息，目前也沒有溢價的風險。該ETF首創美債20年ETF內建收益平準金機制，還能讓每次配息更加穩定，投資人不需擔心配息收益被新申購稀釋，每季都能安心領息，作為穩定現金流。