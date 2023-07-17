主辦單位台灣觀光協會表示，2023年台灣美食展展出規模達600格，較去年成長15％，不僅能滿足味蕾享受，更是場文化交流與體驗。盼與民眾一同吃美味、嚐幸福，品味台灣美食的無限魅力。預售票將自20日起啟售，至8月3日前購買可享9折優惠。

2023年台灣美食展首度推出結合講座與廚藝展演的「主廚的烹飪哲學」，邀請2022年獲米其林綠星和必比登推薦的「小小樹食」及「Curious Table」主廚徐兆麟，曾於法國頂尖廚藝學校Paul Bocuse習藝的「Island133」主廚林庭右，及「儂來餐廳」亞太十大名廚黃景龍「龍師傅」帶來3道精彩菜色。

台灣觀光表示，三位名廚將以永續、健康與在地為核心，分別用蔬食概念展演以孢子甘藍為主角的「綠牡丹」、以水墨畫為靈感的「寶島長春」、及用植物肉排骨酥創新的「蔬食佛跳牆」等，分享烹飪理念、菜單創作及對飲食的價值觀，可近距離感受大師級廚藝魅力。