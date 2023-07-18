中華電信董事長郭水義18日表示，中華電信2003年赴ADR時，當時股價約新台幣50元左右，以當時資本額960多億元，相當於當時中華電信市值約4,800多億元，去年4月時，中華電信股價衝破130元，創下歷史新高、市值破兆元，目前中華電信市值約8921.06億元，相當於市值拉高85％，郭水義強調，中華電信市值從ADR至今逐步墊高，大約翻倍。

20年前，在交通部大股東的支持下，中華電信前董事長賀陳旦率領ADR釋股團隊，前往紐約證券交易所，成功將中華電信股票以ADR形式，成功在美國紐約證券交易所掛牌上市，並且舉行敲鐘儀式，創下我國國營企業在美國上市的首例。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信ADR成功在NYSE掛牌上市，有三大意義與價值，一、中華電信ADR釋股成功是中華電信民營化工程的關鍵里程碑。二、中華電信由國營事業成功轉型為民營企業，是台灣電信產業自由化的最重要關鍵里程碑。三、台灣電信產業自由化，中華電信繼續以台灣龍頭電信業者，協助全民升級、百業升級及助力政府治理，是台灣經濟發展與轉型升級的重要推手。

透過ADR釋股過程，讓中華電信轉型蛻變成為國際優質大型企業。郭水義說，美國紐約證券交易所是全球最大的資本市場。同時也是國際上最嚴謹而且最有秩序、公司治理標準要求最高的市場。ADR掛牌上市的過程，如同進行最高規格的體質檢查過程，讓中華電信得以轉型蛻變。為了吸引國際機構投資人踴躍認購中華電信ADR，中華電信團隊必須擘劃宏觀及前瞻性的未來目標。

由於20年前的關鍵任務圓滿成功，開啟了中華電信過去20年，持續以台灣龍頭電信，開創各項嶄新的電信服務。

對於未來展望，郭水義說，他將以「四四三」的經營使命、共同價值觀及願景為框架，將「以公司四個ABC的豐富資產/資源（客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、優質人才資產），打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴。

三大願景包括一、成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；二、成為數位生態系統賦能者的領導品牌；三、成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團，為中華電信打造下一座成長大山。