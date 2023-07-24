中間價24日報7.1451元，較上個交易日上調5個基本點。截至中午12時35分，在岸價報7.1940元，較上日收盤價7.1790元大跌150個基本點，跌幅0.2％。離岸價報7.1972元，跌98個基本點，跌幅0.14％。

國泰君安宏觀團隊認為，人民幣兌美元匯率的核心驅動是內因，預計第三季會在7至7.3之間波動，階段性升值最快在第四季中後期。

交易員稱，本周大陸穩增長措施或繼續明朗，期待月底的政治局會議可能推出更多刺激措施，若經濟前景向好，市場看貶預期料逐步分化。