分析師認為，目前沒有出現要拋售日股的負面消息，日經走跌只是要在日本央行利率決定前的一種比較謹慎的操作方式。另外，日企財報陸續公布中，觀望氣氛較濃也難免。

由於日本央行還是希望能維持目前超寬鬆貨幣政策為主，IMF（國際貨幣基金組織）則建議，日本央行應該開始不要再執行殖利率曲線控制政策，並為未來貨幣緊縮做好準備。

權值股中，快時尚大廠迅銷跌0.5%，是拖累日經指數上漲的最大阻力。另外，晶片測試設備製造商愛德萬測試下跌0.8%，空調製造業者大金工業也下挫0.95%。一度下殺1.33%的汽車族群，是產業類股中表現較差的。其中，三菱汽車跌2.33%，馬自達汽車也跌2.34%。

日企大阪有機化學工業（Osaka Organic Chemical Industry），看準未來發展趨勢，已將事業方向押注在EUV（極紫外光）相關商品上。因此，股價也一度逆勢上漲0.34%。