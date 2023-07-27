日股重拾外資青睞後，日經225指數突破1990年來新高，而瀚亞投信在去年第二季就看好日本股票的後市行情，當時也是市場上唯一看多日本股票的資產管理業者，甚至比股神巴菲特都還早，也驗證瀚亞在市場觀察上相當精準。

日本股票在台灣究竟多夯？從境外基金觀測站統計觀察，國人6月持有日本基金金額來到377.3億新台幣，單月大增逾百億、增幅高達38％，熱度大幅度領先其他單一國家型境外基金。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日股今年以來大漲超過20％，但仍未補償過去10年來的冷清市場熱度，若與「安倍經濟」效益初始階段進行比較，日股這波漲幅僅剛剛開始，儘管7月來指數略為回檔，但市場對未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注，投資人可逢修正伺機進場布局。

瀚亞投信表示，受惠中國復甦動能疲弱，風險調整後報酬吸引力不足，促使海外投資人將資金轉向日本及其他亞洲國家，日本市場從今年4月起，有明顯的外資流入；儘管短線出現獲利了結的情形，但長期成長題材仍相當完整。