周二日經225指數收盤上漲304.36點或0.92%，為33476.58點。東證一部指數漲14.80點或0.64%，為2337.36點。

美股隔夜上揚。在企業樂觀財報、美經濟軟著陸的寄望下，美股七月收在強勁上漲。

Tachibana證券研究部門主管Shigetoshi Kamada說，日股追蹤了華爾街的上漲；疲軟的日圓也提供助力，因為這會提升出口商就競爭力。

周二日圓匯率來到近三周新低。

日圓和股市通常走勢相反，因為日圓升值會損害出口商競爭力，同時也會讓外國公司的股票變得更為昂貴。

豐田汽車上漲2.5%，主要推進東證指數上漲；稍早該公司公布上季或營業利益翻一倍。

遊戲製造商索尼(Sony)上漲1.24%。

晶片設備商東京威力科創升2.82%，成為推升日經上揚的最大助力。晶片測試設備商愛德萬測試(Advantest)也大漲4.0%。

銀行股指數終止連三漲，週二下跌1.23%，為表現最差的板塊。