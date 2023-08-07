程泰7日董事會承認第二季財報，第二季合併營收14.34億元、營業利益1.82億元、本期淨利1.17億元，EPS從去年同期2.01元劇降至0.94元，也低於第一季EPS為1.25元。
程泰上半年合併營收25.88億元、本業獲利2.23億元，匯兌利益0.17億元，投資股票等金融評價利益從第一季1.52億元降至1.33億元，本期淨利2.62億元、EPS從去年同期3.11元降至2.18元。
程泰表示，程泰目前在手訂單從原本12億元降至9億多元，訂單能見度看到第四季。
程泰機械7日董事會承認第二季財報，程泰原本預期第二季會有投資股票金融評價挹注，第二季獲利優於第一季及去年同期，沒想到第二季投資股票出現金融評價損失1,900萬元，EPS降為0.94元；上半年EPS為2.18元。
程泰7日董事會承認第二季財報，第二季合併營收14.34億元、營業利益1.82億元、本期淨利1.17億元，EPS從去年同期2.01元劇降至0.94元，也低於第一季EPS為1.25元。
程泰上半年合併營收25.88億元、本業獲利2.23億元，匯兌利益0.17億元，投資股票等金融評價利益從第一季1.52億元降至1.33億元，本期淨利2.62億元、EPS從去年同期3.11元降至2.18元。
程泰表示，程泰目前在手訂單從原本12億元降至9億多元，訂單能見度看到第四季。
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